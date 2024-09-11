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    Трассу «Сортавала» полностью перекроют под Сосново

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Монтажные работы на время остановят движение по федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти 13 сентября. Чтобы избежать пробок, перекрывать трассу будут ночью.

    С 00:00 до 00:20 и с 00:50 до 1:10 13 сентября на 47-м километре автодороги А-121 «Сортавала» на территории Сосновского сельского поселения будет полностью перекрыто движение в сторону Петербурга, сообщает 11 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В сторону области можно будет проехать без ограничений. На этом участке всего четыре полосы — по две в каждом направлении.

    На участке будут монтировать П-образные металлические опоры над проезжей частью дороги. Перекрытие нужно, чтобы обеспечить безопасность при монтаже ригеля конструкции. Работы выполнит ООО «К-Телематика».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьТрасса А-121 СортавалаПерекрытия движения
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