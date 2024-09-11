«Пушки и масло». Глава СПЧ призвал вернуть всеобщий призыв в России

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев считает необходимыми возвращение в России всеобщего воинского призыва и усиление трат на оборону. Но мобилизация при этом не нужна, уверен глава СПЧ.

Фадеев 11 сентября выступил в Белгороде на юридическом форуме с докладом «Об образе будущего», пишет пресс-служба СПЧ. Глава Совета уверен, что на фоне текущих событий в России необходимо усиливать оборону. Сделать это можно, подняв расходы на нее и введя всеобщий призыв.

Он подчеркнул, что сейчас Российская Федерация тратит 8 % ВВП на оборону, хотя раньше тратила 3 %.

«В СССР расходы на оборону достигали 13 %. Тратить на оборону [нужно ] столько, сколько надо», — заявил Фадеев.

Также стране нужен и всеобщий призыв, считает он. Через армию должен пройти каждый молодой человек в России, независимо от здоровья.

«Я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт», — разъяснил глава СПЧ.

В докладе Фадеев также предложил создать в России автомобиль, способный проработать 30 лет и проехать миллионы километров. Таким образом у страны получится создать мощное конкурентное преимущество для промышленности РФ, уверен глава СПЧ.

В августе 2023 года Фадеев также призывал увеличить профессиональную армию. Тезис о «пушках и масле», который он озвучил тогда, прозвучал и в новом докладе.

