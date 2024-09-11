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Город В Петербурге начал работать автобусный маршрут до Луганска

В Петербурге начал работать автобусный маршрут до Луганска

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14 комментариев

Два новых межрегиональных автобусных рейса запустили из Петербурга. С автовокзала на набережной Обводного канала теперь можно отправиться в Луганск и Йошкар-Олу, сообщает 11 сентября комитет по транспорту.

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Рейс № 8194 «Санкт-Петербург — Йошкар-Ола» будет отправляться каждый понедельник в 21:30 до конца сентября.

В Луганск каждые понедельник, среду и субботу пассажиров будет возить рейс № 8050. Отправление в 11:00.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала.

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Комментарии
15
265927066
11 сентября 2024, 19:15
Сразу на ЛБС доставляют пассажиров?
jfg3322
11 сентября 2024, 19:22
заверните пару)
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