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Авто Город Две городские стоянки построили возле «Острова фортов» в Кронштадте. Одна пока бесплатна

Две городские стоянки построили возле «Острова фортов» в Кронштадте. Одна пока бесплатна

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3 комментария

В Кронштадте построили две городские автостоянки общей вместимостью в 319 машино-мест. В следующем году планируется разместить еще одну, сообщили 11 сентября в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Новые парковки расположены рядом с крупным культурным кластером «Остров фортов». Первая, рассчитанная на 156 мест, уже введена в тестовую эксплуатацию. Пока идут технические работы, автомобилисты могут парковаться на ней бесплатно. Вторую, на 163 места, запустят до конца сентября. После окончания тестового периода стоянка на них, по предварительным расчетам, будет стоить 100 рублей в час.

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На обеих автостоянках 10% машино-мест отведены для бесплатного размещения транспорта инвалидов и тех, кто их перевозит. Бесплатно также можно будет оставлять свой транспорт велосипедистам.

Парковки будут работать круглосуточно. Оплатить стоянку можно наличными, банковскими картами или по QR-коду.

Всего в Петербурге сейчас работает 32 городские стоянки общей вместимостью более 3600 машино-мест. В этом году должна появиться еще одна перехватывающая парковка на 124 машино-места на улице Юннатов. А в Кронштадте в 2025 году планируют построить парковку на Цитадельском шоссе. Она будет рассчитана на 198 машино-мест.

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Комментарии
3
hayalci33
11 сентября 2024, 18:54
Это конечно хорошо, а транспорт городской не судьба была подвести?
Ипсилон Ц
11 сентября 2024, 19:04
почетным жителям СПб надо бесплатно стоянку на одно машиноместо в одно и то же время Ч
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