В Лимпопо фермер убил двух женщин и скормил их свиньям за кражу просроченной молочки

В ЮАР фермера и двух его работников подозревают в убийстве двух женщин. Как пишет 11 сентября издание The Guardian, погибшие пытались украсть просроченные молочные продукты, которые хранились на ферме как корм свиньям.



Убийство двух женщин, Марии Макгато и Локадии Ндлову, произошло в августе. Владельца фермы, Захарию Йоханнеса Оливье, управляющего Андриана Рудольфа де Вета и рабочего Уильяма Мусору обвиняют в двух случаях преднамеренного убийства, в покушении на убийство и хранении незарегистрированного оружия. Мусору также обвиняют в незаконном пребывании на территории ЮАР.

