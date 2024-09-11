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    В Лимпопо фермер убил двух женщин и скормил их свиньям за кражу просроченной молочки

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    В ЮАР фермера и двух его работников подозревают в убийстве двух женщин. Как пишет 11 сентября издание The Guardian, погибшие пытались украсть просроченные молочные продукты, которые хранились на ферме как корм свиньям.

    Убийство двух женщин, Марии Макгато и Локадии Ндлову, произошло в августе. Владельца фермы, Захарию Йоханнеса Оливье, управляющего Андриана Рудольфа де Вета и рабочего Уильяма Мусору обвиняют в двух случаях преднамеренного убийства, в покушении на убийство и хранении незарегистрированного оружия. Мусору также обвиняют в незаконном пребывании на территории ЮАР.

    Как пишут СМИ, кроме убийства двух женщин, сотрудники фермы подстрелили мужчину, супруга одной из погибших. Он сумел доползти до дороги и позвать на помощь. Несколько дней спустя полиция нашла разлагающиеся тела женщин в свинарнике.

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