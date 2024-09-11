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Происшествия Двое рабочих провалились в люк с кипятком в Москве. Живым выбрался лишь один

Двое рабочих провалились в люк с кипятком в Москве. Живым выбрался лишь один

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2 комментария

Двое рабочих провалились в люк на территории детского сада в Москве. Внутри оказался кипяток, один из мужчин не выжил. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России в среду, 11 сентября.

«Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один», — говорится в сообщении. Второй рабочий не подает признаков жизни.

К месту происшествия прибыл экскаватор, с помощью которого копается котлован, чтобы достать погибшего. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация о других пострадавших не приводится.

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Люк с кипятком Человек провалился Москва МЧС
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Комментарии
2
VKuser174198221
11 сентября 2024, 14:53
"Техника безопасности"?- не слыхали!
triton1977
11 сентября 2024, 14:53
Мы в глубоком детстве однажды - там где я жил - играли в прятки, и скрываясь от "водящего" спрятались в подобном открытом люке, внизу. Водящий к счастью не только нас не обнаружил, но и не догадался этот люк по соственной "инициативе" закрыть...
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