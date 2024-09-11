Двое рабочих провалились в люк с кипятком в Москве. Живым выбрался лишь один

Двое рабочих провалились в люк на территории детского сада в Москве. Внутри оказался кипяток, один из мужчин не выжил. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России в среду, 11 сентября.



«Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один», — говорится в сообщении. Второй рабочий не подает признаков жизни.



Источник: МЧС России







К месту происшествия прибыл экскаватор, с помощью которого копается котлован, чтобы достать погибшего. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы.



Источник: МЧС России

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация о других пострадавших не приводится.

