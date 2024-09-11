Письмо Эйнштейна Рузвельту об угрозе появления в нацистской Германии ядерного оружия продали за 4 млн долларов

Письмо всемирно известного физика Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту ушло с аукциона за 3,92 млн долларов. В нем ученый предостерегал главу государства об опасности создания в нацистской Германии ядерного оружия. Рузвельт после этого учредил комитет, который стал предшественником «Манхэттенского проекта».



Всего существует две версии письма, пишет пресс-служба аукционного дома Christie’s. Одна была напечатана и отправлена Рузвельту. Проданное же на аукционе Эйнштейн президенту США не отправил. Письмо датируется вторым августа 1939 года. В нем физик предупреждает об угрозе появления в нацистской Германии ядерной бомбы, способной нанести серьезный ущерб противнику. Ученый призывал Рузвельта установить контакт с руководством Германии и местными физиками.

