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    Письмо Эйнштейна Рузвельту об угрозе появления в нацистской Германии ядерного оружия продали за 4 млн долларов

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    Письмо всемирно известного физика Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту ушло с аукциона за 3,92 млн долларов. В нем ученый предостерегал главу государства об опасности создания в нацистской Германии ядерного оружия. Рузвельт после этого учредил комитет, который стал предшественником «Манхэттенского проекта».

    Всего существует две версии письма, пишет пресс-служба аукционного дома Christie’s. Одна была напечатана и отправлена Рузвельту. Проданное же на аукционе Эйнштейн президенту США не отправил. Письмо датируется вторым августа 1939 года. В нем физик предупреждает об угрозе появления в нацистской Германии ядерной бомбы, способной нанести серьезный ущерб противнику. Ученый призывал Рузвельта установить контакт с руководством Германии и местными физиками.

    «Более качественные руды в умеренных количествах добываются в бывшей Чехословакии и в Канаде, в то время как самым важным источником урана является Бельгийское Конго», — отмечал в письме Эйнштейн.

    Решился написать письмо Эйнштейн с подачи своего бывшего ученика, венгерского физика Лео Силарда, который бежал из страны в Соединенные Штаты из-за угрозы преследования евреев.

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