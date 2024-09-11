Поезд насмерть сбил петербуржца у Новолисино. Он перебегал через пути не там, где надо

Мужчина, перебегавший через железнодорожные пути в неположенном месте, угодил под поезд в Тосненском районе Ленобласти. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО в среду, 11 сентября.



Трагедия произошла накануне около трех часов дня между железнодорожными станциями Павловск в Пушкинском районе и Новолисино в Тосненском районе. По предоставленным сведениям, пешеход пытался пересечь пути в не оборудованном для этого месте, но не успел.



Погибшим оказался 37-летний петербуржец. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.



Сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

