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Происшествия Поезд насмерть сбил петербуржца у Новолисино. Он перебегал через пути не там, где надо

Поезд насмерть сбил петербуржца у Новолисино. Он перебегал через пути не там, где надо

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10 комментариев

Мужчина, перебегавший через железнодорожные пути в неположенном месте, угодил под поезд в Тосненском районе Ленобласти. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО в среду, 11 сентября.

Трагедия произошла накануне около трех часов дня между железнодорожными станциями Павловск в Пушкинском районе и Новолисино в Тосненском районе. По предоставленным сведениям, пешеход пытался пересечь пути в не оборудованном для этого месте, но не успел.

Погибшим оказался 37-летний петербуржец. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Комментарии
10
ProstoZloy
11 сентября 2024, 13:47
Достали уже эти мастеровитые машинисты, которые за столько лет так и не научились водить поезда! Пешеход не обязан знать длину тормозного пути состава. (Сарказм, если что)
Koma2024
11 сентября 2024, 13:56
Ну что, опять в наушниках?
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