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    В Петербурге захоронили прах олимпийских чемпионов Белоусовой и Протопопова

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Захоронение праха олимпийских чемпионов по фигурному катанию на коньках Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова прошло в Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

    Олег Протопопов завещал похоронить себя вместе с женой в родном городе рядом со своей матерью Агнией Владимировной и отчимом, известным поэтом Дмитрием Цензором.

    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года, а Протопопов — в октябре 2023 года в возрасте 91 года. В течение своей спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой. Вместе они выиграли шесть чемпионатов СССР, четыре чемпионата мира и Европы, а также дважды стали олимпийскими чемпионами — в 1964 и 1968 годах.

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    Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1979 году были приглашены в Швейцарию на выступления и впоследствии остались там. В 1995 году они получили швейцарское гражданство и обосновались в Гриндельвальде. Подробнее об их жизни читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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