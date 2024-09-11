В Петербурге захоронили прах олимпийских чемпионов Белоусовой и Протопопова

Захоронение праха олимпийских чемпионов по фигурному катанию на коньках Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова прошло в Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.
Олег Протопопов завещал похоронить себя вместе с женой в родном городе рядом со своей матерью Агнией Владимировной и отчимом, известным поэтом Дмитрием Цензором.
Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года, а Протопопов — в октябре 2023 года в возрасте 91 года. В течение своей спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой. Вместе они выиграли шесть чемпионатов СССР, четыре чемпионата мира и Европы, а также дважды стали олимпийскими чемпионами — в 1964 и 1968 годах.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1979 году были приглашены в Швейцарию на выступления и впоследствии остались там. В 1995 году они получили швейцарское гражданство и обосновались в Гриндельвальде. Подробнее об их жизни читайте в материале «Фонтанки».