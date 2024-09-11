Агент Ткаченко: вместе с Соболевым «Зенит» купил ощущение уникальности

Футбольный агент Герман Ткаченко считает, что трансфер нападающего Александра Соболева стал для «Зенита» не только футбольной, но и важной имиджевой историей. Об этом он заявил 11 сентября в интервью сайту Sports.ru.
«Какой месседж несет трансфер Соболева? «Мы хотим — и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб — decision maker: «Последнее слово — за нами». В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию — он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки», — заявил Герман Ткаченко.
Он добавил, что в некотором смысле трансфер Соболева — это «пауэрбанк-сделка». То есть кто-то мог подумать, что «Зенит» расслабился после успешного дебюта Максима Глушенкова, но эмоции от покупки бывшего форварда «Спартака» «все обострили».
Напомним, что «Зенит» приобрел Александра Соболева у «Спартака» за 10 млн евро. Сам игрок, по разным оценкам инсайдеров, будет получать в Петербурге 2–2,5 млн евро. По словам самого футболиста, о своем решении уйти из красно-белой команды он объявил в октябре 2023 года. Переговоры по его переходу длились с июня по август. За «Спартак» он выступал с 2020-го по 2024 год, проведя во всех турнирах 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.
Футбольный клуб «Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. В последний раз такое удавалось московскому «Спартаку» с 1996 по 2001 год.