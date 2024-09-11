Агент Ткаченко: вместе с Соболевым «Зенит» купил ощущение уникальности

Футбольный агент Герман Ткаченко считает, что трансфер нападающего Александра Соболева стал для «Зенита» не только футбольной, но и важной имиджевой историей. Об этом он заявил 11 сентября в интервью сайту Sports.ru.



«Какой месседж несет трансфер Соболева? «Мы хотим — и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб — decision maker: «Последнее слово — за нами». В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию — он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки», — заявил Герман Ткаченко.