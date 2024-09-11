    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    758мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.11eur100.5

    Агент Ткаченко: вместе с Соболевым «Зенит» купил ощущение уникальности

    959
    6 комментариев

    Футбольный агент Герман Ткаченко считает, что трансфер нападающего Александра Соболева стал для «Зенита» не только футбольной, но и важной имиджевой историей. Об этом он заявил 11 сентября в интервью сайту Sports.ru.

    «Какой месседж несет трансфер Соболева? «Мы хотим — и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб — decision maker: «Последнее слово — за нами». В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию — он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных. Такие вещи нужны большим командам для подзарядки», — заявил Герман Ткаченко.

    Он добавил, что в некотором смысле трансфер Соболева — это «пауэрбанк-сделка». То есть кто-то мог подумать, что «Зенит» расслабился после успешного дебюта Максима Глушенкова, но эмоции от покупки бывшего форварда «Спартака» «все обострили».

    Напомним, что «Зенит» приобрел Александра Соболева у «Спартака» за 10 млн евро. Сам игрок, по разным оценкам инсайдеров, будет получать в Петербурге 2–2,5 млн евро. По словам самого футболиста, о своем решении уйти из красно-белой команды он объявил в октябре 2023 года. Переговоры по его переходу длились с июня по август. За «Спартак» он выступал с 2020-го по 2024 год, проведя во всех турнирах 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

    Футбольный клуб «Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. В последний раз такое удавалось московскому «Спартаку» с 1996 по 2001 год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close