В Дрездене рухнул крупный мост через Эльбу, оставив город без теплоснабжения

Источник: EpochTV / YouTube

Один из главных автомобильных мостов в немецком Дрездене частично обрушился в воду в ночь на 11 сентября. Экстренные службы опасаются дальнейшего разрушения, а СМИ публикуют кадры с места.

Обрушение произошло около 3 часов ночи по местному времени (4 часа утра мск). Стометровая секция моста Каролабрюке, пролегающего через реку Эльбу, упала в воду, пишет немецкая газета Bild. По мосту проходят автомобильная дорога, тротуар, велодорожка и трамвайные пути. При обрушении также повредило две крупные линии теплоснабжения, из-за чего его отключили во всем городе.

Источник: Stuttgarter Zeitung & Stuttgarter Nachrichten / YouTube

В результате происшествия затопило часть берега. Чудом при обрушении никто не пострадал. Аварийные службы закрыли территорию вокруг моста и саму переправу: вблизи по-прежнему опасно. В экстренных службах отмечают угрозу дальнейшего обрушения. Степень ущерба оценивают при помощи дронов. Причина обрушения устанавливается.

Первый мост Каролабрюке был разрушен во время Второй мировой войны. Его восстановили во времена ГДР. В 2022 году мост был внесен в список исторических памятников. Вероятно, разрушилась часть, что соединяет старый фундамент с восстановленными конструкциями времен ГДР, отмечает издание.

По словам представителя транспортной компании Дрездена, на 2025 год была запланирована реновация моста. Только в сентябре там добавили одну велосипедную полосу, убрав одну автомобильную. По словам местных властей, о том, что переправа находится под угрозой обрушения, известно не было.