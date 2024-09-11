Байкер отправил в реанимацию пешехода-нарушителя в Невском районе. ДТП попало на видео

В Невском районе Петербурга пешеход стал жертвой мотоциклиста, переходя дорогу в неположенном месте. Медицинская помощь потребовалась обоим участникам ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области в среду, 11 сентября.
Дорожный инцидент случился около 9 часов утра у дома 34/4 по Ультрамариновой улице. По предварительным данным, 41-летний байкер сбил 33-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Момент наезда попал на камеры уличного наблюдения.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, байкера — в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.