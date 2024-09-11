Ученица колпинской школы стала жертвой шантажа. Ее домашнее видео дошло до завуча

Накануне в полицию обратилась завуч общеобразовательной школы. Женщина рассказала, что в мессенджере Telegram некто распространяет видеозаписи порнографического характера с участием 11-летней. По данным «Фонтанки», девочка познакомилась в Сети с неизвестным, отправила ему откровенное видео, после которого новый друг стал требовать деньги в обмен на молчание. Далее ролик был разослан знакомым школьницы.

