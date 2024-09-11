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Происшествия Ученица колпинской школы стала жертвой шантажа. Ее домашнее видео дошло до завуча

Ученица колпинской школы стала жертвой шантажа. Ее домашнее видео дошло до завуча

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7 комментариев

Интернет-знакомство привело школьницу из Колпино к печальным последствиям. Девочка стала жертвой шантажа. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.

Накануне в полицию обратилась завуч общеобразовательной школы. Женщина рассказала, что в мессенджере Telegram некто распространяет видеозаписи порнографического характера с участием 11-летней. По данным «Фонтанки», девочка познакомилась в Сети с неизвестным, отправила ему откровенное видео, после которого новый друг стал требовать деньги в обмен на молчание. Далее ролик был разослан знакомым школьницы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
7
Эд Хэммет
11 сентября 2024, 10:41
Шантаж, это конечно преступное деяние, но не слишком ли рано девушки начинают рассылать свои интимные фото?
zoera
11 сентября 2024, 10:33
"видеозаписи порнографического характера с участием 11-летней. " 11 летней? Может всё таки 11 классницы? Фонтанка, как то серьёзнее к подаче материала относиться нужно. Это какой то стыд!
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