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    «Сейчас важно, чтобы малыш вовремя начал принимать лекарства». Шестимесячному Тимуру требуется помощь

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    Тимур родился с пороком сердца. Петербургские медики его спасли, но не обошлось без последствий — у мальчика высокое давление в лёгочной артерии. Медики подобрали препараты, понижающие давление, но они слишком дорогие.

    Тимур Гусейнов, 6 месяцев.

    Врождённый порок сердца, состояние после операции.

    Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 240 000 руб.

    Маленькому Тимуру всего шесть месяцев. Он родился с врождённым пороком сердца и сужением аортального клапана. Огромное спасибо врачам кардиохирургам НМИЦ им. В. А. Алмазова, которые сразу взялись за малыша и провели ему операцию на сердечке по исправлению порока.

    Медики в буквальном смысле спасли ему жизнь, которая в тот момент была на волоске. Однако следствием порока сердца явилось высокое давление в лёгочной артерии. При норме в 22 мм рт. ст., у Тимура оно порядка 70–80. При таком давлении кровь большим потоком поступает в сердце и оно, не успевая её перекачивать, испытывает нагрузку и начинает раздуваться. Из-за этого малышу тяжело дышать, развивается сердечно-лёгочная недостаточность.

    Но выход есть. Врачи смогли подобрать для малыша лекарства, понижающие давление в лёгочной артерии. Препараты проверили в условиях стационара, и давление снизилось на 20 %. Теперь Тимуру необходим курс терапии, но препарат стоит очень дорого. За помощью семья мальчика обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», который оказывает поддержку взрослым и детям с такими патологиями. Фонд открыл сбор средств.

    «Для Тимура и его родителей это завершающий шаг. Самое страшное уже позади. Но сейчас очень важно, чтобы малыш вовремя начал принимать лекарства», — сказали в фонде.

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