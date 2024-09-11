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Происшествия Странный инцидент с «хлопком» в Екатеринбурге: человека увезла реанимация, эвакуированы машины в плёнке

Странный инцидент с «хлопком» в Екатеринбурге: человека увезла реанимация, эвакуированы машины в плёнке

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4 комментария

Один человек пострадал и три автомобиля получили повреждения в результате инцидента с «хлопком» в Екатеринбурге утром 11 сентября, сообщает E1.RU.

В районе ВИЗа на улице Крауля около стройки в 6:05 местные жители услышали взрыв, через 10 минут приехали Росгвардия и пожарные.

«По стройке бегали люди в черных масках, такое ощущение, что кого-то или что-то искали, в 06:30 приехали три машины реанимации, прилетел вертолет», — рассказал очевидец.

Человека загружали и выгружали из машины реанимации, в итоге ближе к 7 часам его увезли. Кроме того, на эвакуаторы погрузили и увезли три легковых автомобиля, затянутых в пленку.

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В антитеррористической комиссии Свердловской области изданию рассказали, что устраняются «последствия инцидента», госпитализирован один человек, три машины повреждены.

«По данным оперативных служб, около 06:00 неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ, произошел хлопок», — отметили в ведомстве.

Движение транспорта частично перекрыто, район оцеплен.

«В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — добавили в антитеррористической комиссии.

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Комментарии
4
ИннаСув
11 сентября 2024, 08:29
Это ловили поставившего лайк какой-нибудь крамольной статье
AL666
11 сентября 2024, 09:00
Взрыв, люди в чёрных масках, вертолёт, машины в плёнке - странные дела творятся.
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