Странный инцидент с «хлопком» в Екатеринбурге: человека увезла реанимация, эвакуированы машины в плёнке

Один человек пострадал и три автомобиля получили повреждения в результате инцидента с «хлопком» в Екатеринбурге утром 11 сентября, сообщает E1.RU.
В районе ВИЗа на улице Крауля около стройки в 6:05 местные жители услышали взрыв, через 10 минут приехали Росгвардия и пожарные.
«По стройке бегали люди в черных масках, такое ощущение, что кого-то или что-то искали, в 06:30 приехали три машины реанимации, прилетел вертолет», — рассказал очевидец.
Человека загружали и выгружали из машины реанимации, в итоге ближе к 7 часам его увезли. Кроме того, на эвакуаторы погрузили и увезли три легковых автомобиля, затянутых в пленку.
В антитеррористической комиссии Свердловской области изданию рассказали, что устраняются «последствия инцидента», госпитализирован один человек, три машины повреждены.
«По данным оперативных служб, около 06:00 неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ, произошел хлопок», — отметили в ведомстве.
Движение транспорта частично перекрыто, район оцеплен.
«В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — добавили в антитеррористической комиссии.
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