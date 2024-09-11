Странный инцидент с «хлопком» в Екатеринбурге: человека увезла реанимация, эвакуированы машины в плёнке

Один человек пострадал и три автомобиля получили повреждения в результате инцидента с «хлопком» в Екатеринбурге утром 11 сентября, сообщает E1.RU .

В районе ВИЗа на улице Крауля около стройки в 6:05 местные жители услышали взрыв, через 10 минут приехали Росгвардия и пожарные.

«По стройке бегали люди в черных масках, такое ощущение, что кого-то или что-то искали, в 06:30 приехали три машины реанимации, прилетел вертолет», — рассказал очевидец.

Человека загружали и выгружали из машины реанимации, в итоге ближе к 7 часам его увезли. Кроме того, на эвакуаторы погрузили и увезли три легковых автомобиля, затянутых в пленку.