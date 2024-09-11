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Происшествия Из доходного дома Стенбок-Фермора ночью эвакуировали людей

Из доходного дома Стенбок-Фермора ночью эвакуировали людей

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Ночью 11 сентября тушили пожар в доме — памятнике архитектуры на Васильевском острове.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 01:46 поступил вызов на набережную Макарова, 12. Там расположен доходный дом Стенбок-Фермора — яркое здание, построенное в 1900–1901 годах в стиле модерн. Пожар был небольшим: огонь охватил 1 квадратный метр обстановки в 100-метровом подвальном помещении. Тем не менее проводилась эвакуация: из опасной зоны пожарные вывели 15 человек.

На месте работали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. К 2:15 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали, отмечают в ведомстве.

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