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Общество «Ходят ли целомудренные русские христианки вечерами по кабакам». Стерлигов — про драку в кафе Анапы, российских блудниц и срамные болезни

«Ходят ли целомудренные русские христианки вечерами по кабакам». Стерлигов — про драку в кафе Анапы, российских блудниц и срамные болезни

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3 комментария

Известный своими радикальными взглядами православный предприниматель Герман Стерлигов отреагировал на массовую драку в кафе Анапы, в которой участвовали уроженцы Чечни. Конфликт, по предварительной информации, произошел из-за девушки, которая отказала одному из гостей заведения в знакомстве. За нее вступились аниматоры, перепалка переросла в драку. Возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых задержали в Кабардино-Балкарии.

Редакция, в силу требований законодательства РФ, не берется полностью цитировать мнение Стерлигова, которое 10 сентября он изложил в своем телеграм-канале, и вынуждена использовать эвфемизмы, донося пересыпанную сквернословиями речь православного бизнесмена витиевато. Он рассуждает о русских блудницах и подозревает недругов в намерении использовать ситуацию для попытки стравить русский и чеченский народы.

Можно предположить, что православный предприниматель отеагировал на мнение командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, который вступился за земляков. Алаудинов заявил, что уроженцы республики не были виновниками драки, а спровоцировала конфликт одна из девушек, которая якобы оскорбляла мужчин «по национальному признаку» и нелестно отзывалась о военных подразделениях республики.

В своем посте Стерлигов задался вопросом, «ходят ли целомудренные русские христианки вечерами по кабакам». Придя к выводу, что в злачном месте добропорядочной женщины не сыскать, он резюмирует, что посещают подобные места исключительно россиянки с низкой социально ответственностью, «раскрашенные, с оголенными телесами, простоволосые».

Предприниматель рассуждает, что практически все подобные дамы, по его мнению и образно выражаясь, страдают от «срамных болезней» и очень нравятся уроженцам республик Северного Кавказа.

Ситуацию в кафе Анапы он видит так. Стерлигов полагает, что гостящие в Анапе «распутники и плотолюбцы» якобы задумали провести вечер в компании местной «Мессалины», которая, как он мыслит, решила изобразить целомудрие. Местные же, которых предриниматель, вновь образно выражаясь, также заклеймил «сквернодеями и срамниками», за девушку «вписались». На выходе, резюмирует Стерлигов, вышел мордобой и стравливание двух народов «чуть ли не в общероссийском масштабе».

«Понятно, что сейчас вопрос разжигания гражданской войны по межэтническим признакам в повестке дня», — пишет предриниматель и предлагает почему-то депортировать нецеломудренных гражданок РФ в республики Северного Кавказа и Среднюю Азию.

В финале своих размышлений Стерлигов приходит к выводу, что караться должно лишь «изнасилование целомудренной христианской девицы». Защита же, как он полагает, «половых греховодниц» — «прямая дорога в ад».

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
11 сентября 2024, 00:39
и стерлигов поцеловал коран? ржака.
denem
11 сентября 2024, 01:32
Венера не узнаю вас в гриме, это был шедевр
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