На западе Германии загорелся химический завод по производству цинка и серы

Вечером 10 сентября в городе Дуйсбурге на западе Германии загорелся завод компании Grillo. На тушение огня на производстве цинка и серы прибыло 200 пожарных, сообщает издание Bild.
Власти города призвали жителей полумиллионного Дуйсбурга, а также соседних Оберхаузена и Боттропа закрыть окна и отключить вентиляцию из-за едкого облака дыма. Вдыхание этого воздуха может привести к проблемам со здоровьем, приводит слова властей немецкое издание. Специалисты проводят измерения повышенных концентраций загрязняющих веществ в районах, куда могло дойти черное облако дыма.
«Идет масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Окончание операции в настоящее время не предвидится», — рассказал командир спасательного отряда.
О числе пострадавших в ходе пожара не сообщается. Однако известно, что на территории завода спасатели помогли человеку, который жаловался на проблемы с дыхательной системой.
Также из-за возгорания пришлось перекрыть несколько улиц. Это было сделано для удобства пожарных и других экстренных служб.