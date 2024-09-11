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    На западе Германии загорелся химический завод по производству цинка и серы

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    4 комментария

    Вечером 10 сентября в городе Дуйсбурге на западе Германии загорелся завод компании Grillo. На тушение огня на производстве цинка и серы прибыло 200 пожарных, сообщает издание Bild.

    Власти города призвали жителей полумиллионного Дуйсбурга, а также соседних Оберхаузена и Боттропа закрыть окна и отключить вентиляцию из-за едкого облака дыма. Вдыхание этого воздуха может привести к проблемам со здоровьем, приводит слова властей немецкое издание. Специалисты проводят измерения повышенных концентраций загрязняющих веществ в районах, куда могло дойти черное облако дыма.

    «Идет масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Окончание операции в настоящее время не предвидится», — рассказал командир спасательного отряда.

    О числе пострадавших в ходе пожара не сообщается. Однако известно, что на территории завода спасатели помогли человеку, который жаловался на проблемы с дыхательной системой.

    Также из-за возгорания пришлось перекрыть несколько улиц. Это было сделано для удобства пожарных и других экстренных служб.

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    Комментарии 4

    Artimenga11 Сен 2024 в 00:58
    Проще спалить завод и получить страховку, что бы открыть новый завод в Турции или Китае, Индии с дешёвыми энергоресурсами, сырьем и рабочими, и низкими налогами чем продолжать работать себе в убыток.
    +2−0
    Сила в Правде!!11 Сен 2024 в 00:36
    теперь до немцев наконец дойдёт что хватит булки мять.
    +0−2
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