Птичий вор. На Оптиков неизвестный выкрал больного птенца чайки и куда-то унес за лапки

На пересечении улицы Оптиков и Туристской на северо-западе Петербурга был замечен похититель птиц. Жители одного из домов запечатлели на камеру, как неизвестный выкрал птенца чайки с лужайки рядом с двором и унес в неизвестном направлении. Петербуржцы поделились с «Фонтанкой» видеозаписью во вторник, 10 сентября.
читатель «Фонтанки»
На кадрах видно, как мужчина в черной майке и серых штанах бодрым шагом идет по тропинке, небрежно держа птенца за лапки. В этот момент птица машет крыльями, пытаясь вырываться из его рук.
Как рассказал «Фонтанке» один из жителей дома, птенец жил на лужайке во дворе около трех-четырех недель. У птицы было повреждено крыло, и неравнодушные люди ее подкармливали. Кроме того, местные договорились с фондом помощи диких животных «Сирин» о лечении чайки. Однако передать птенца туда не успели. Понес ли мужчина на видео птицу в лечебницу для диких птиц или просто похитил – неизвестно.
«Написано заявление на данного персонажа», – делится местный житель.