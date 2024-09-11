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    Птичий вор. На Оптиков неизвестный выкрал больного птенца чайки и куда-то унес за лапки

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    2 комментария

    На пересечении улицы Оптиков и Туристской на северо-западе Петербурга был замечен похититель птиц. Жители одного из домов запечатлели на камеру, как неизвестный выкрал птенца чайки с лужайки рядом с двором и унес в неизвестном направлении. Петербуржцы поделились с «Фонтанкой» видеозаписью во вторник, 10 сентября.

    читатель «Фонтанки»

    На кадрах видно, как мужчина в черной майке и серых штанах бодрым шагом идет по тропинке, небрежно держа птенца за лапки. В этот момент птица машет крыльями, пытаясь вырываться из его рук.

    Как рассказал «Фонтанке» один из жителей дома, птенец жил на лужайке во дворе около трех-четырех недель. У птицы было повреждено крыло, и неравнодушные люди ее подкармливали. Кроме того, местные договорились с фондом помощи диких животных «Сирин» о лечении чайки. Однако передать птенца туда не успели. Понес ли мужчина на видео птицу в лечебницу для диких птиц или просто похитил – неизвестно.

    «Написано заявление на данного персонажа», – делится местный житель.

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    Комментарии 2

    В д. Гадюкино - дожди.11 Сен 2024 в 01:06
    Житель "новых территорий!, скорее всего.
    +0−0
    Соловей-Помётчик11 Сен 2024 в 00:52
    может птенец замонал орать под окнами. релокация
    +0−0
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