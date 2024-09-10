Девушка сделала кувырок в воздухе после жесткого наезда автомобиля в Невском районе. Видео

В Невском районе Петербурга автомобилист прервал прогулку девушки-пешехода с собакой жестким наездом. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области
Дорожный инцидент случился около шести вечера
Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», прохожая начала не спеша пересекать нерегулируемый пешеходный переход со своим питомцем, когда попала под машину. От удара пострадавшая подлетела и перевернулась.
«За рулем сидел мигрант. За девушкой приехала скорая помощь, ее увезли в Александровскую больницу. Собаку забрала мама пострадавшей», — говорится в сообщении.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.