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    Девушка сделала кувырок в воздухе после жесткого наезда автомобиля в Невском районе. Видео

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    18 комментариев

    В Невском районе Петербурга автомобилист прервал прогулку девушки-пешехода с собакой жестким наездом. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 10 сентября. Пострадавшую увезли в больницу, питомца пришлось передать ее родным.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Дорожный инцидент случился около шести вечера у дома 3 на улице Антонова-Овсеенко. По предварительным данным, в результате ДТП 20-летняя девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

    Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», прохожая начала не спеша пересекать нерегулируемый пешеходный переход со своим питомцем, когда попала под машину. От удара пострадавшая подлетела и перевернулась.

    «За рулем сидел мигрант. За девушкой приехала скорая помощь, ее увезли в Александровскую больницу. Собаку забрала мама пострадавшей», — говорится в сообщении.

    Полиция начала проверку по факту произошедшего.

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    Комментарии 18

    chip111 Сен 2024 в 00:01
    Она смотрела на собаку, а он мечтал как в своем ауле кушает вкусный плов, на дорогу никто не смотрел...
    +0−1
    почти бросил..)11 Сен 2024 в 00:00
    Если местным всё равно, отчего же не наезжать на них..
    +1−0
    altai59710 Сен 2024 в 23:36
    чебуречий
    +2−0
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