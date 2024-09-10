Девушка сделала кувырок в воздухе после жесткого наезда автомобиля в Невском районе. Видео

В Невском районе Петербурга автомобилист прервал прогулку девушки-пешехода с собакой жестким наездом. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 10 сентября . Пострадавшую увезли в больницу, питомца пришлось передать ее родным.

Дорожный инцидент случился около шести вечера у дома 3 на улице Антонова-Овсеенко. По предварительным данным, в результате ДТП 20-летняя девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.



Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», прохожая начала не спеша пересекать нерегулируемый пешеходный переход со своим питомцем, когда попала под машину. От удара пострадавшая подлетела и перевернулась.

