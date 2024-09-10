Российское авторское общество впервые раскрыло объем выплат правообладателям из недружественных стран

Российское авторское общество в 2023 году выплатило правообладателям из недружественных стран и авторам-иноагентам 10,5 миллиона рублей за публичное воспроизведение их музыкальных произведений. Об этом со ссылкой на отчет РАО рассказали «Ведомости».



Согласно решению от 2022 года, деньги перечисляют на специальные счета в уполномоченных банках, но забрать их оттуда правообладатели смогут только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Таким же образом власти намеревались решать вопрос с авторами-иноагентами, а также теми, кто запретил после начала спецоперации использовать их произведения в России.

