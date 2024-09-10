Sony презентовала PlayStation 5 Pro

Компания Sony официально презентовала новую консоль PlayStation 5 Pro. В продажу она поступит 7 ноября. В США приставка будет стоит 699 долларов (около 64 тысяч рублей), в Европе — 799 евро (более 80 тысяч рублей). Предзаказ можно будет оформить с 26 сентября.
В новой версии PS5 появится более мощный графический процессор. В три раза выше станет производительность в режимах трассировки лучей. Консоль также будет поддерживать технологию улучшения качества изображения через ИИ PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).
Разработчики обещают обширную библиотеку игр — более 8,5 тысячи наименований с PS4 и PS5. Про-версия будет поддерживать VRR и разрешение 8K, иметь съемный дисковод и жесткий диск на 2 ТБ.
На старте на PS5 Pro будут доступны игры Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered и некоторые другие.
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