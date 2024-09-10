Sony презентовала PlayStation 5 Pro

Компания Sony официально презентовала новую консоль PlayStation 5 Pro. В продажу она поступит 7 ноября. В США приставка будет стоит 699 долларов (около 64 тысяч рублей), в Европе — 799 евро (более 80 тысяч рублей). Предзаказ можно будет оформить с 26 сентября.

В новой версии PS5 появится более мощный графический процессор. В три раза выше станет производительность в режимах трассировки лучей. Консоль также будет поддерживать технологию улучшения качества изображения через ИИ PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).