В Петербурге ФСБ задержала подполковника полиции из УСБ. Рассказываем, что известно по делу

В Управление собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли сотрудники ФСБ и задержали подполковника полиции Дениса Хрупина. Как сообщило издание 47news, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере за попытку перевода участка земли из одного статуса в другой во Всеволожском районе.

Обыски в управе прошли днем 10 сентября. Сотрудники СК РФ и оперативники службы «М» регионального ФСБ пришли в кабинет подполковника Дениса Хрупина, до этого обыскав его квартиру. Кроме подполковника, задержаны 42-летний Константин Ошлаков и 39-летний Антон Пустовит.

По информации 47news, всем троим вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, весной 2022 года задержанные провели несколько встреч с неназванным бизнесменом, который выразил заинтересованность в переводе участка земли во Всеволожском районе из лесного фонда в реестр земель населенных пунктов. Одобрить такое может только правительство РФ, а визировать — премьер-министр.

Обыски показали, что фигуранты уголовного дела не только не планировали выполнять взятые обязательства, но и не имели на этой полномочий. По данным 47news, речь идет об участке в 9 гектаров недалеко от поселка Лесколово. Кадастровая стоимость земли — 91 млн рублей. За смену статуса с предпринимателя попросили 45 млн рублей. В августе 2022-го он принял условия и перечислил аванс в 13 млн рублей.

