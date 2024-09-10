В Петербурге ФСБ задержала подполковника полиции из УСБ. Рассказываем, что известно по делу

В Управление собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли сотрудники ФСБ и задержали подполковника полиции Дениса Хрупина. Как сообщило издание 47news, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере за попытку перевода участка земли из одного статуса в другой во Всеволожском районе.
Обыски в управе прошли днем 10 сентября. Сотрудники СК РФ и оперативники службы «М» регионального ФСБ пришли в кабинет подполковника Дениса Хрупина, до этого обыскав его квартиру. Кроме подполковника, задержаны
По информации 47news, всем троим вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, весной
Обыски показали, что фигуранты уголовного дела не только не планировали выполнять взятые обязательства, но и не имели на этой полномочий. По данным 47news, речь идет об участке в
«Фонтанке» информацию о мошенничестве подтвердили и в УСБ ГУ МВД России, уточнив, что фигуранты уголовного дела в течение всего
Встречи и обсуждения дел проходили в ресторане «Баклажан» в Озерках и в ТЦ «Мега Парнас».
Как пишет 47news, Хрупин начинал карьеру оперативником в Сертолово Всеволожского района.