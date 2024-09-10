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    В Петербурге ФСБ задержала подполковника полиции из УСБ. Рассказываем, что известно по делу

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    Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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    В Управление собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли сотрудники ФСБ и задержали подполковника полиции Дениса Хрупина. Как сообщило издание 47news, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере за попытку перевода участка земли из одного статуса в другой во Всеволожском районе.

    Обыски в управе прошли днем 10 сентября. Сотрудники СК РФ и оперативники службы «М» регионального ФСБ пришли в кабинет подполковника Дениса Хрупина, до этого обыскав его квартиру. Кроме подполковника, задержаны 42-летний Константин Ошлаков и 39-летний Антон Пустовит.

    По информации 47news, всем троим вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, весной 2022 года задержанные провели несколько встреч с неназванным бизнесменом, который выразил заинтересованность в переводе участка земли во Всеволожском районе из лесного фонда в реестр земель населенных пунктов. Одобрить такое может только правительство РФ, а визировать — премьер-министр.

    Обыски показали, что фигуранты уголовного дела не только не планировали выполнять взятые обязательства, но и не имели на этой полномочий. По данным 47news, речь идет об участке в 9 гектаров недалеко от поселка Лесколово. Кадастровая стоимость земли — 91 млн рублей. За смену статуса с предпринимателя попросили 45 млн рублей. В августе 2022-го он принял условия и перечислил аванс в 13 млн рублей.

    «Фонтанке» информацию о мошенничестве подтвердили и в УСБ ГУ МВД России, уточнив, что фигуранты уголовного дела в течение всего 2022 года уверяли бизнесмена, что процесс перевода земли из одного статуса в другой идет полным ходом. Обман потерпевший заподозрил, когда перевел подозреваемым 31,5 млн рублей.

    Встречи и обсуждения дел проходили в ресторане «Баклажан» в Озерках и в ТЦ «Мега Парнас».

    Как пишет 47news, Хрупин начинал карьеру оперативником в Сертолово Всеволожского района. В 25 лет он был самовыдвиженцем на муниципальных выборах, был зарегистрирован. Остальные два фигуранта ничем не примечательны.

    Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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    Комментарии 10

    MAGDANOZA10 Сен 2024 в 19:35
    Ново-Кавголовский лесопарк с его землями лесного фонда застраивают коттеджами под предлогом создания рекреационной зоны. И ничего, подпись премьер-министра не понадобилась
    +0−0
    26078660110 Сен 2024 в 19:13
    Вполне логично что этот подполковник лишь "передаточное звено" этого синдиката, и опять упрутся в генеральские погоны.
    +6−0
    28206139410 Сен 2024 в 19:04
    Как всё прогнило! Ужас!
    +6−0
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