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    Шойгу заявил, что Россия откроет для Кубы новые кредитные линии. В 2013 году Гаване простили 29 миллиардов долларов

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    Россия готова выделить для поддержки Кубы новые кредитные линии, чтобы Гавана могла преодолеть последствия американской экономической блокады. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом. Стороны пообщались на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, пишет 10 сентября «Интерфакс».

    Шойгу отметил, что Куба является одним из наиболее близких союзников России в Латинской Америке, и заверил, что Москва и Гавана будут развивать стратегическое партнерство по самому широкому спектру направлений.

    Москва примет дополнительные меры по поддержке Гаваны, в частности предоставит новые кредитные линии, чтобы Куба преодолела тяжелые последствия американской экономической блокады, сказал секретарь Совбеза.

    В январе этого года, как передавало ТАСС, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов в Минфине России Денис Мамонов сообщал, что Куба может перейти на погашение задолженности перед РФ по ранее предоставленным госкредитам в российских рублях, а сумма основного долга Кубы может быть перенесена на 2028–2044 годы без списания. По данным Мамонова, в 2022 году задолженность Кубы перед Россией составляла порядка 277 млн долларов, из которых 40 млн уже были к тому моменту просрочены.

    Как писал «Коммерсантъ», в 2013 году Россия согласилась списать 90 % кубинского долга — порядка 29 млрд долларов. За последующие 10 лет Куба должна была выплатить РФ 3,2 млрд долларов. С 2000-го это был самый масштабный случай списания Россией долга, до этого лидером по прощенной задолженности был Ирак.

    В 2010 году острову списал долг Китай (6 млрд долларов), в 2012 году — Япония (1,4 млрд долларов), еще 0,5 млрд долларов согласилась простить Мексика.

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    Комментарии 8

    dearbreader10 Сен 2024 в 19:33
    А что, так можно было? А я, дурак, кредит исправно гасил ((
    +0−0
    tochilshik10 Сен 2024 в 19:28
    а нам пенсионный поднять до 80 лет.
    +1−0
    28024171710 Сен 2024 в 19:00
    Правильно, по работать надо российским экономистам, может что то и придумают Кубой. Кроме сахара и табака, можно и ещё что-то выращивать, всё должно быть взаимно .
    +1−1
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