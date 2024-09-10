Шойгу заявил, что Россия откроет для Кубы новые кредитные линии. В 2013 году Гаване простили 29 миллиардов долларов

Россия готова выделить для поддержки Кубы новые кредитные линии, чтобы Гавана могла преодолеть последствия американской экономической блокады. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом. Стороны пообщались на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, пишет 10 сентября «Интерфакс».

Шойгу отметил, что Куба является одним из наиболее близких союзников России в Латинской Америке, и заверил, что Москва и Гавана будут развивать стратегическое партнерство по самому широкому спектру направлений.



Москва примет дополнительные меры по поддержке Гаваны, в частности предоставит новые кредитные линии, чтобы Куба преодолела тяжелые последствия американской экономической блокады, сказал секретарь Совбеза.



В январе этого года, как передавало ТАСС, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов в Минфине России Денис Мамонов сообщал, что Куба может перейти на погашение задолженности перед РФ по ранее предоставленным госкредитам в российских рублях, а сумма основного долга Кубы может быть перенесена на 2028–2044 годы без списания. По данным Мамонова, в 2022 году задолженность Кубы перед Россией составляла порядка 277 млн долларов, из которых 40 млн уже были к тому моменту просрочены.

