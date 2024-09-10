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    В Петербурге ребенок сбросил огнетушитель с десятого этажа. На скорой уехал прохожий

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    11 комментариев

    Мужчину чуть не убило прилетевшим в него огнетушителем возле дома на Маршала Казакова. В отдел полиции уехали ребенок и его родители, сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Сообщение о происшествии на улице Маршала Казакова поступило в полицию Красносельского района в 13:41. Очевидцы сообщили, что с 10-го этажа дома номер 70 был сброшен огнетушитель, который в итоге попал в руку мужчине.

    Пострадавший 1983 года рождения был госпитализирован. На место инцидента прибыли полицейские, которые выяснили, что огнетушитель выбросил 8-летний мальчик, действовавший из хулиганских побуждений.

    Несовершеннолетний был вместе с родителями доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

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    Огнетушитель
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    Комментарии 11

    Отец Родной10 Сен 2024 в 19:15
    План уже и на малолетку, а там и на взросляк.
    +0−0
    Dinja43610 Сен 2024 в 18:57
    А наказывать детей могут только "Специально обученные люди".
    +0−0
    28024171710 Сен 2024 в 18:54
    Не повезло мужику, у ребенка явно деревянные игрушки или их нет совсем.
    +0−0
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