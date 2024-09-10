В Петербурге ребенок сбросил огнетушитель с десятого этажа. На скорой уехал прохожий

Мужчину чуть не убило прилетевшим в него огнетушителем возле дома на Маршала Казакова. В отдел полиции уехали ребенок и его родители, сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о происшествии на улице Маршала Казакова поступило в полицию Красносельского района в 13:41. Очевидцы сообщили, что с 10-го этажа дома номер 70 был сброшен огнетушитель, который в итоге попал в руку мужчине.

Пострадавший 1983 года рождения был госпитализирован. На место инцидента прибыли полицейские, которые выяснили, что огнетушитель выбросил 8-летний мальчик, действовавший из хулиганских побуждений.