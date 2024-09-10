В реке Оредеж моторная лодка насмерть переехала купающуюся женщину

Под конец купального сезона в Гатчинском муниципальном округе произошла трагедия. Моторная лодка насмерть переехала 53-летнюю женщину. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает 47news.



По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, женщина угодила под моторную лодку в реке Оредеж в минувшую субботу. Отмечается, что отдыхающая находилась в неположенном для купания месте.

Управлявший лодкой мужчина доставил пострадавшую на берег, вызвал экстренные службы и пытался реанимировать её. Травмы купальщицы оказались несовместимыми с жизнью, она скончалась на месте происшествия.