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    Петербуржец на Land Rover сбил пожилую женщину с костылями и получил два года условно

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    11 комментариев

    В Петербурге водитель внедорожника получил условный срок за гибель пешехода под колесами. Пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода и погибла на месте от полученных травм. Подробности 10 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) рассмотрел Василеостровский районный суд. Суд установил, что мужчина за рулем Land Rover Range Rover вечером 21 февраля прошлого года ехал по Большому проспекту В.О. Двигался он по правой полосе со скоростью 53 км/час и, приближаясь к дому 50, сбил женщину 1936 года рождения. Пожилая петербурженка с локтевыми костылями медленно переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Удар автомобиля привел к тупой сочетанной травме тела, от которой женщина скончалась на месте.

    Подчеркивается, что водитель был обязан знать и соблюдать требования ПДД, но проявил «преступное легкомыслие» и невнимательность к обстановке на дороге. Выбранная им скорость, говорится в сообщении, не позволила контролировать дорожную обстановку. Пожилая женщина шла не спеша, поэтому у водителя была возможность сбросить скорость и затормозить.

    Мужчина вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года с запретом на право управления автомобилем сроком на 2 года.

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    Комментарии 11

    Дядя Бо10 Сен 2024 в 17:19
    Зачем эти кривые законы? Всё посто: виноват пешеход - плати водителю за ремонт ТС, виноват водитель - плати родственникам за потерю близкого человека.
    +2−1
    Paul339010 Сен 2024 в 17:18
    Как-то не понятно - если он не нарушал правила и скоростной режим - за что срок? А если нарушал - почему так мало?
    +1−2
    MiniMasha10 Сен 2024 в 17:17
    Бабуля может уже и не соображала ничего, жалко. Смотреть надо куда едешь.
    +2−1
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