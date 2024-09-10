Петербуржец на Land Rover сбил пожилую женщину с костылями и получил два года условно

В Петербурге водитель внедорожника получил условный срок за гибель пешехода под колесами. Пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода и погибла на месте от полученных травм. Подробности 10 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) рассмотрел Василеостровский районный суд. Суд установил, что мужчина за рулем Land Rover Range Rover вечером 21 февраля прошлого года ехал по Большому проспекту В.О. Двигался он по правой полосе со скоростью 53 км/час и, приближаясь к дому 50, сбил женщину 1936 года рождения. Пожилая петербурженка с локтевыми костылями медленно переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Удар автомобиля привел к тупой сочетанной травме тела, от которой женщина скончалась на месте.

