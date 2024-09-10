Выходил на связь, но это его не спасло. Под Петербургом нашли тело 90-летнего грибника

Во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело 90-летнего мужчины, пропавшего во время похода за грибами, сообщает 47news со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
По информации издания, пенсионер вышел из дома в садоводстве «Колос» около девяти утра 5 сентября и спустя полтора часа позвонил родным, сообщив, что собрал много грибов, но не может найти дорогу обратно. Он описал просеку и линию электропередачи — похожая локация была обнаружена поисковиками, однако самого мужчины там не было.
Поисковая операция продолжалась пять дней, в том числе силами спасателей и добровольцев из организаций «Экстремум» и «Отклик». Мужчину искали и с помощью беспилотников. К сожалению, пенсионера нашли мертвым.