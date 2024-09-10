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    Выходил на связь, но это его не спасло. Под Петербургом нашли тело 90-летнего грибника

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    20 комментариев

    Во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело 90-летнего мужчины, пропавшего во время похода за грибами, сообщает 47news со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

    По информации издания, пенсионер вышел из дома в садоводстве «Колос» около девяти утра 5 сентября и спустя полтора часа позвонил родным, сообщив, что собрал много грибов, но не может найти дорогу обратно. Он описал просеку и линию электропередачи — похожая локация была обнаружена поисковиками, однако самого мужчины там не было.

    Поисковая операция продолжалась пять дней, в том числе силами спасателей и добровольцев из организаций «Экстремум» и «Отклик». Мужчину искали и с помощью беспилотников. К сожалению, пенсионера нашли мертвым.

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    Комментарии 20

    Отец Родной10 Сен 2024 в 17:43
    А сказал бы, что у него есть некие секретные сведения, и нашли бы за пару минут
    +0−0
    ixform10 Сен 2024 в 17:38
    почему-то 112 не умеет координаты вычислять звонящего
    +2−0
    Bassbit10 Сен 2024 в 17:12
    зато помер не в деменции, занимаясь любимым делом.
    +5−0
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