В 2025 году в Буграх введут детский садик на 125 мест

В Буграх начало строительство нового детского сада на 125 мест. Как сообщает Группа ЦДС, ввести его планируют в четвертом квартала 2025 года.



Здание переменной высотности в один-два этажа рассчитано на шесть групп детей в возрасте от трех до семи лет. В детском саду помимо групповых ячеек предусмотрены залы для музыки физкультуры, помещения для кружков, кабинеты психолога и логопеда, медблок и пищеблок.



На каждом этаже здания будет по три групповых ячейки с эвакуационными выходами в разные отсеки коридора, а также специализированные помещения и служебно-бытовые кабинеты. Для ясельной группы в садике сделали отдельный вход к прогулочным площадкам для возрастной группы детей до трех лет.