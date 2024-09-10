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    В 2025 году в Буграх введут детский садик на 125 мест

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    В Буграх начало строительство нового детского сада на 125 мест. Как сообщает Группа ЦДС, ввести его планируют в четвертом квартала 2025 года.

    Здание переменной высотности в один-два этажа рассчитано на шесть групп детей в возрасте от трех до семи лет. В детском саду помимо групповых ячеек предусмотрены залы для музыки физкультуры, помещения для кружков, кабинеты психолога и логопеда, медблок и пищеблок.

    На каждом этаже здания будет по три групповых ячейки с эвакуационными выходами в разные отсеки коридора, а также специализированные помещения и служебно-бытовые кабинеты. Для ясельной группы в садике сделали отдельный вход к прогулочным площадкам для возрастной группы детей до трех лет.

    Территорию детского сада в ЖК ЦДС «Новые горизонты» огородят, озеленят, оснастят системой контроля доступа.

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