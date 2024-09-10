Умиление зашкаливает. В Новосибирском зоопарке родился детеныш дальневосточного леопарда

Очаровательный детеныш дальневосточного леопарда появился на свет в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Малыш родился в конце июля, но показался во всей своей красе только сейчас. Кадрами с обаятельным хищником 10 сентября делится зоопарк.

В первые недели после рождения детеныша сотрудники даже не могли узнать его пол. Мама тщательно скрывала малыша от чужих глаз. В конце августа ветеринары осмотрели леопарда и выяснили, что на свет появилась девочка.

«Это первый детеныш молодой пары — Хиллари и Давы. Самка Хиллари родилась в нашем зоопарке. Самец Дава был рожден в московском зоопарке. <....> Котенок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России», — рассказали в официальном Telegram-канале зоопарка.