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Общество Умиление зашкаливает. В Новосибирском зоопарке родился детеныш дальневосточного леопарда

Умиление зашкаливает. В Новосибирском зоопарке родился детеныш дальневосточного леопарда

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3 комментария

Очаровательный детеныш дальневосточного леопарда появился на свет в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Малыш родился в конце июля, но показался во всей своей красе только сейчас. Кадрами с обаятельным хищником 10 сентября делится зоопарк.

В первые недели после рождения детеныша сотрудники даже не могли узнать его пол. Мама тщательно скрывала малыша от чужих глаз. В конце августа ветеринары осмотрели леопарда и выяснили, что на свет появилась девочка.

«Это первый детеныш молодой пары — Хиллари и Давы. Самка Хиллари родилась в нашем зоопарке. Самец Дава был рожден в московском зоопарке. <....> Котенок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России», — рассказали в официальном Telegram-канале зоопарка.

Хиллари оказалась очень заботливой матерью. Спустя полтора месяца после рождения маленькая хищница начинала гулять, однако не одна. В сопровождении своей мамы. Питается малышка молоком и постепенно знакомится со «взрослой» едой.

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Комментарии
3
denem
10 сентября 2024, 23:38
AndrewBarsik алименты будешь платить, или снова отмажешься?
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