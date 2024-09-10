Новый сезон городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует в сентябре

Источник: «Фонтанка.ру»







С 25 сентября стартует новый сезон ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В шестой раз мы с помощью наших читателей определим самые качественные и надежные предприятия, компании и организации Петербурга и Ленинградской области.

Каждый год читатели портала «Фонтанка.ру» определяют победителей среди городских компаний в разных номинациях. Мы каждый год немного меняем список, чтобы охватить больше разных сфер жизни петербуржцев. В прошлом году горожане выбирали лучшие финансовые сервисы, автодилеров, торгово-развлекательные центры и event-пространства. Какие новые номинации будут в 2024 году, а какие останутся с прошлого года — мы расскажем в ближайшие две недели.

Первый этап премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует 25 сентября. Это номинирование — этап, на котором каждый может предложить своего претендента на победу в каждой из номинаций. Из тех компаний, которые будут называть чаще всего, мы сформируем ТОП-10 финалистов, которые пройдут в следующий этап — голосование. Десятку лучших, которых выберут опять же читатели, мы объявим в середине декабря на торжественной церемонии.