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Бизнес Город Общество Признание и Влияние Новый сезон городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует в сентябре

Новый сезон городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует в сентябре

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С 25 сентября стартует новый сезон ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В шестой раз мы с помощью наших читателей определим самые качественные и надежные предприятия, компании и организации Петербурга и Ленинградской области.

Каждый год читатели портала «Фонтанка.ру» определяют победителей среди городских компаний в разных номинациях. Мы каждый год немного меняем список, чтобы охватить больше разных сфер жизни петербуржцев. В прошлом году горожане выбирали лучшие финансовые сервисы, автодилеров, торгово-развлекательные центры и event-пространства. Какие новые номинации будут в 2024 году, а какие останутся с прошлого года — мы расскажем в ближайшие две недели.

Первый этап премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует 25 сентября. Это номинирование — этап, на котором каждый может предложить своего претендента на победу в каждой из номинаций. Из тех компаний, которые будут называть чаще всего, мы сформируем ТОП-10 финалистов, которые пройдут в следующий этап — голосование. Десятку лучших, которых выберут опять же читатели, мы объявим в середине декабря на торжественной церемонии.

Все новости о премии можно найти в специальном разделе сайта «Фонтанка.ру». Здесь же вы можете увидеть, какие компании выдвигали читатели в качестве претендентов и за кого голосовали в предыдущие пять лет.

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