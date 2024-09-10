В заливе у Кронштадта найдены фрагменты самолета, защищавшего Ленинград

Спасатели ПСС Петербурга подняли со дна Финского залива части советского самолета. Отыскать их удалось во время обследования акватории Кронштадта с гидролокатором. Об этом 10 сентября сообщил глава района Андрей Кононов.

Источник: Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района / телеграм-канал

«Останки самолета находились в грунте между фортом Петр I и фортом Александр I. Спасателям удалось поднять двигатель М-105 П(Р), винт, 12,7мм пушку и отдельные части самолета», — отметил Кононов.



Исторические находки займут свое место в музее Кронштадта. Специалисты изучат архивы Минобороны и восстановят героический путь боевого экипажа и самолета, который защищал Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

