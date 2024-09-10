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    Рядом с Академией Можайского построят гостиницу. Чиновники утвердили архитектурный облик

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    3 комментария

    На улице Красного Курсанта рядом с Военно-космической академией им. А. Ф. Можайского построят гостиницу со встроенно-пристроенными помещениями с подземным гаражом. Архитектурный облик проекта согласовал комитет по градостроительству, информация 10 сентября была опубликована на сайте КГА.

    Фото: КГА
    Фото: КГА
    Фото: КГА
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    Здание построят на месте дома № 19 по улице Красного Курсанта, на месте построек бывшего завода «Навигатор». Проект разработало архитектурное бюро Intercolomnium.

    Проект реализует «Группа ЛСР». «В рамках развития одного из направлений холдинга — управление коммерческой и санаторно-курортной недвижимостью — «Группа ЛСР» намерена построить на улице Красного Курсанта классическую гостиницу в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Приступить к реализации проекта планируется в 2025 году», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе группы.

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    Комментарии 3

    27524314110 Сен 2024 в 14:49
    Кажется, красиво. Но надо ещё посмотреть, как выйдет.
    +0−0
    26078660110 Сен 2024 в 14:18
    Откройте сразу филиал ЦРУ, так спокойнее будет.
    +1−1
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