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    Комика Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде за ролик на YouTube

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    1 комментарий

    Стендап-комика Диму Гаврилова отправили под административный арест в Нижнем Новгороде на 13 суток. Об этом сообщает «Осторожно, новости» 10 сентября.

    В сети распространяется видео с Гавриловым, на котором он приносит извинения «за оскорбительные шутки» про российских граждан. Он говорит, что полностью признает вину и раскаивается. «Позицию свою поменял, надеюсь никому не причинил вред», — сообщает Гаврилов.

    «Осторожно, новости» утверждают, что Гаврилов арестовал по статье 20.3.1 — возбуждение ненависти.

    РИА Новости также сообщает от аресте. По данным агентства, Гаврилову предъявили ролик на YouTube, в котором он высказывался «про российских офицеров и граждан России в целом».

    Гаврилов после начала мобилизации покинул страну, но спустя некоторое время вернулся. Его задержали в начале тура по России.

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    Комментарии 1

    Кот Ученый10 Сен 2024 в 13:15
    Релокант-обратноприбежант?))
    +0−4
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