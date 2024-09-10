Комика Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде за ролик на YouTube

Стендап-комика Диму Гаврилова отправили под административный арест в Нижнем Новгороде на 13 суток. Об этом сообщает «Осторожно, новости» 10 сентября.

В сети распространяется видео с Гавриловым, на котором он приносит извинения «за оскорбительные шутки» про российских граждан. Он говорит, что полностью признает вину и раскаивается. «Позицию свою поменял, надеюсь никому не причинил вред», — сообщает Гаврилов.

«Осторожно, новости» утверждают, что Гаврилов арестовал по статье 20.3.1 — возбуждение ненависти.

РИА Новости также сообщает от аресте. По данным агентства, Гаврилову предъявили ролик на YouTube, в котором он высказывался «про российских офицеров и граждан России в целом».