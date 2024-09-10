Четверо пострадали в ДТП с автобусом и каршерингом в Колпино. Полиция показала последствия

Авария с участием каршеринга и общественного транспорта произошла в Колпинском районе Петербурга в утренний час пик 10 сентября.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Renault Arkana не разъехался с автобусом на улице Веры Слуцкой, 38, в Колпино незадолго до девяти часов утра. По данным ведомства, 29-летний водитель не справился с управлением арендованной машиной и въехал в «Волгабас», который остановился в крайней левой полосе перед светофором.