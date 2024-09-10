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    Четверо пострадали в ДТП с автобусом и каршерингом в Колпино. Полиция показала последствия

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    Авария с участием каршеринга и общественного транспорта произошла в Колпинском районе Петербурга в утренний час пик 10 сентября.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Renault Arkana не разъехался с автобусом на улице Веры Слуцкой, 38, в Колпино незадолго до девяти часов утра. По данным ведомства, 29-летний водитель не справился с управлением арендованной машиной и въехал в «Волгабас», который остановился в крайней левой полосе перед светофором.

    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    В результате травмы получили четверо. В больницу увезли двух пассажиров автобуса — судя по фото, это маршрут 296А — в возрасте 31 года и 65 лет, а также 29-летнего пассажира каршеринга. Все они в состоянии средней степени тяжести. Водителя автомобиля госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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