Четверо пострадали в ДТП с автобусом и каршерингом в Колпино. Полиция показала последствия

Авария с участием каршеринга и общественного транспорта произошла в Колпинском районе Петербурга в утренний час пик 10 сентября.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Renault Arkana не разъехался с автобусом на улице Веры Слуцкой, 38, в Колпино незадолго до девяти часов утра. По данным ведомства, 29-летний водитель не справился с управлением арендованной машиной и въехал в «Волгабас», который остановился в крайней левой полосе перед светофором.
В результате травмы получили четверо. В больницу увезли двух пассажиров автобуса — судя по фото, это маршрут 296А — в возрасте 31 года и 65 лет, а также 29-летнего пассажира каршеринга. Все они в состоянии средней степени тяжести. Водителя автомобиля госпитализировали в тяжёлом состоянии.