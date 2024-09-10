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Образ жизни На боку или на спине? Кардиолог назвала самую правильную позу во время сна — она зависит от того, какие болезни у вас есть

На боку или на спине? Кардиолог назвала самую правильную позу во время сна — она зависит от того, какие болезни у вас есть

Невозможность расслабиться даже ночью может навредить нашему сердцу

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1 комментарий
Врач рассказала, почему так важно уделять внимание положению тела во время сна

Для правильной работы внутренних органов важен не только период бодрствования человека, но и правильное положение во время сна. Тело человека устроено так, чтобы сердце было максимально защищено от внешних повреждений: перикард, жировая ткань, плевра, легкие, мышцы и ребра препятствуют его травматизации.

Однако навредить сердцу может недостаточный и некачественный сон, невозможность расслабиться даже ночью. Именно поэтому следует уделять особое внимание положению тела во сне для полноценного отдыха. Об этом нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказала кардиолог ФНКЦ ФМБА России Анна Мастеркова.

Подходит не всем

Самое физиологичное положение — сон на спине. Оно подходит людям, не страдающим от храпа и ночных остановок дыхания. При этом сердце и легкие не испытывают сдавливания, получают достаточное количество кислорода и питательных веществ с кровью.

— Если же имеется любая из перечисленных проблем, предпочтительнее спать на боку, — советует врач-кардиолог Анна Мастеркова. — При этом мнение, что во время сна на левом боку страдает сердечная мышца, ошибочно. Выбор стороны зависит исключительно от индивидуального комфорта человека.

Поза для сердечников

При сердечной недостаточности, затруднении дыхания и при гастроэзофагеальном рефлюксе показан сон на кровати с приподнятым изголовьем. Для этого можно использовать высокие подушки, отмечает доктор.

— Когда голова приподнята по отношению к телу, увеличивается приток крови к сердцу и легким, обеспечивая их правильную работу. Такое положение уменьшает храп, полезно для снижения выброса желудочной кислоты в пищевод, — говорит врач.

Важно правильно подобрать и угол наклона кровати. Во время сна в положении полусидя возможен застой лимфы и нарушение кровообращения в ногах. Поэтому, если нет объективных причин спать с наклоном грудной клетки, лучше выбирать обычное горизонтальное положение.

Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию крови, следует использовать матрас с оптимальной жесткостью, повторяющий контуры тела, добавляет эксперт.

— В сочетании с правильно подобранной по высоте подушкой он обеспечивает правильное положение позвоночника. Когда давление в организме распределено равномерно, органы не испытывают нагрузки и могут работать без ограничений, — рассказывает Анна Мастеркова.

Если всё время невыспавшийся

Если человеку не хватает стандартных 7–9 часов для полноценного отдыха, он утром просыпается с большим трудом, а днем норовит устроить тихий час, это всегда повод для того, чтобы обратиться к врачу и пройти обследование.

— Диагностика поможет выявить скрытые процессы, протекающие в организме, и скорректировать их, не дожидаясь опасных последствий для здоровья, — предупреждает врач.

Но даже если нарушений здоровья нет, оставлять проблему нерешенной не стоит. Ведь дневная гиперсомния указывает на плохое качество ночного отдыха, что может серьезно навредить организму.

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Комментарии
1
iigaza
10 сентября 2024, 11:05
Лучше нету медицины, чем природная среда.(с) Сходи в зоопарк, кардиолог - кроме пьяных строжей никто там не спит на спине!
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