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Афиша Plus Город Увидеть «Обратную сторону дворца» можно будет в Михайловском саду

Увидеть «Обратную сторону дворца» можно будет в Михайловском саду

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Масштабное световизуальное представление «Обратная сторона дворца» пройдет в Михайловском саду 27–29 сентября в рамках фестиваля «Друзья Петербурга». Оно покажет историю парка в сочетании со световым и звуковым сопровождением.

Представление создано командой лаборатории «Друзья Петербурга», в которой приняли участие как профессионалы, так и начинающие художники и студенты творческих вузов. Прогуливаясь по аллеям, зрители погрузятся в разные времена жизни парка, который до революции был закрытым садом, а в советское время был открыт для горожан: здесь находились и теннисный корт, и детская площадка. Основное действие развернется на Масленом лугу, а в зрительный зал превратятся ступени дворца. Героями представления станут и павильон Росси, и решётка Михайловского сада, и трёхсотлетний дуб, и даже растения, звуки которых передадут объекты в форме главного элемента знаменитой кованой решётки сада — цветка пассифлоры.

Основу музыкального сопровождения составили две оперы: «Садко» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — написанные Николаем Римским-Корсаковым в период становления Русского музея. Образ подводного царства, воплощенный в музыке, пересекается с картиной Ильи Репина «Садко», которая также находится в Русском музее.

Звуки арфы, гуслей, металлофона и ксилофона, духовых инструментов создадут таинственную, загадочную атмосферу. Аудиоряд дополнят фрагменты книг о путешествиях Афанасия Никитина, Николая Карамзина и Гомера, исследователя фольклора Владимира Проппа, смешанные со звуками игры в шахматы, детскими голосами и другими звуками, которые можно было услышать в саду.

Посетить представление можно 27–29 сентября бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте фестиваля.

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