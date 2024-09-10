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    Умерла актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

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    2 комментария

    Ночью 10 сентября скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Она всю жизнь работала на этой сцене.

    О смерти артистки сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра. Актрисе было 86 лет.

    Полицеймако устроилась в Театр на Таганке после выпуска из училища в 1965 году. В 1988 году получила звание заслуженной артистки.

    Кроме театра, актриса снималась в кино и сериалах. Например, в «Доме дураков» и «Глянце» Андрея Кончаловского. Сын актрисы, Михаил Полицеймако, пошел по стопам матери.

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    Комментарии 2

    prosto korsak10 Сен 2024 в 11:28
    На 15 лет мужа пережила.
    +1−0
    26404468110 Сен 2024 в 10:38
    Земля пухом. Имела удовольствие видеть ее на сцене Таганки в подростковом возрасте - прекрасная актриса
    +2−1
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