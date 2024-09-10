Умерла актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Ночью 10 сентября скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Она всю жизнь работала на этой сцене.

О смерти артистки сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра. Актрисе было 86 лет.

Полицеймако устроилась в Театр на Таганке после выпуска из училища в 1965 году. В 1988 году получила звание заслуженной артистки.

Кроме театра, актриса снималась в кино и сериалах. Например, в «Доме дураков» и «Глянце» Андрея Кончаловского. Сын актрисы, Михаил Полицеймако, пошел по стопам матери.