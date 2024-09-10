«Одна тонкая кишка». Жители новых ЖК в Приморском районе ежедневно оказываются в пробках из-за заблокированной дороги

Тысячи петербуржцев ежедневно не могут выехать из ЖК «Аристо», «Форест», «Нью Тайм» и «Модум» в Приморском районе из-за заблокированной единственной дороги по улице Планерной. Жители просят открыть движение по временной схеме по Плесецкой улице, где строят участок по заказу петербургских властей. Они говорят, что широкая дорога уже практически готова, но «Фонтанке» рассказали, что не все так просто.



Тонкая «кишка» VS строительная техника

Встревоженные жители ЖК поделились с «Фонтанкой», что каждое утро сталкиваются с проблемой выезда и въезда домой. На сегодняшний день есть только одна временная дорога по Планерной улице, где тесно и двум легковушкам. В обычных обстоятельствах пользоваться ей можно. Однако рядом продолжается строительство, что приводит к большому скоплению транспорта.

1 из 9 Источник: Предоставлено «Фонтанке»

«Ежедневно утром большегрузы, путь которых лежит до строек, продолжающихся в нашем районе, просто встают по одной единственной дороге. Это происходит в самый утренний час пик, когда и так большой поток въезжающих и выезжающих. <...> Сейчас у нас одна дорога на выезд из всех этих комплексов — это улица Планерная. Одна тонкая «кишка», простите, по-другому не скажешь», — рассказала местная жительница Полина.



«Фонтанка» получила не одно подобное обращение от жителей Приморского района. Проблему все описывают одинаково: утром и вечером огромные пробки, приходится стоять по часу, даже скорая и пожарные не могут проехать.



Местные жители видят решение проблемы в открытии, по их мнению, практически построенного широкого участка дороги, который проходит по Плесецкой улице. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» они указывали на другой участок дороги тоже по Плесецкой улице, который выглядит менее достроенным, но там уже открылось рабочее движение.



«У нас возникает вопрос, где-то не доделали дорогу и открыли, у нас она полностью готова и не открывают», — посетовал Алексей.



Без четких сроков

Жители предоставили «Фонтанке» свою переписку с городскими властями. Четкого срока ввода участка дороги в эксплуатацию им не назвали. В ответе администрации Приморского района на запрос председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной среды Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Ходоска говорится, что планируемый срок ввода в эксплуатацию участка Плесецкой улицы от Авиаконструкторов до Планерной до 1 сентября 2024 года.

Источник: Предоставлено «Фонтанке»







Кажется, что именно на такой срок и надеялись местные жители.



«В настоящее время на Объекте 1 [участок Плесецкой от Авиаконструкторов до Планерной] выполняются работы по устройству бортового камня, дорожной одежды (песок, щебень), пуско-наладочные работы светофорного оборудования», — сказано в документе.

В комитете по строительству жителям сообщили, что планируемый ввод участка дороги — четвертый квартал 2024 года. Также ведомство уточнило, что подрядчик ООО «КИТ» с одним из контрактов не справился полностью и ведется «претензионная» работа.



Как следует из данных Госзакупок, заказчиком выступает петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», а подрядчиком выступает ООО «КИТ».

С вопросом об открытии участка дороги 1 сентября «Фонтанка» обратилась к гендиректору ООО «КИТ» Андрею Ульяшеву. Он ответил, что первого сентября открытие движения не планировалось, а только после передачи заказчиком дороги «на содержание соответствующим структурам».



В пресс-службе комитета по строительству нам сообщили, что разрешение на строительство действует до 1 октября нынешнего года, а планируемый срок ввода участка дороги в эксплуатацию — 30 октября.



«Ведется проверка выполненных работ для определения соответствия построенного объекта капитального строительства проектной документации, техническим регламентам и готовности к эксплуатации», — сообщили «Фонтанке» в комитете.

