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Происшествия В Сертолово военного задержали за нападение на товарища. Его били ножом, ломая рёбра

В Сертолово военного задержали за нападение на товарища. Его били ножом, ломая рёбра

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1 комментарий

Петербуржца увезли в реанимацию после застолья во Всеволожском районе Ленобласти. Придя в гости, он попал под хозяйский нож. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 сентября.

Экстренные службы на Центральную улицу в Сертолово вызвали за час до полуночи воскресенья, 8 сентября. По словам звонивших, в парадной дома устроили драку, кто-то распылил перцовый баллончик. Объясняться с сотрудниками правоохранительных органов пришлось 20-летнему местному жителю, по предварительным данным — военнослужащему-связисту.

Полицейским он рассказал, как в воскресенье принимал 18-летнего гостя, но застолье с алкоголем обернулось ссорой, и хозяин схватился за нож. Связист получил протокол о мелком хулиганстве, его передали в военную комендатуру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Гостя спасают медики. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с колото-резаными ранениями груди, бедра, а также переломами трёх рёбер.

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Комментарии
1
VKuser174198221
10 сентября 2024, 10:45
"мелкое хулиганство"- прелестно!
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