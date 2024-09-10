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Общество Все столичные аэропорты возобновили работу

Все столичные аэропорты возобновили работу

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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу после ночной атаки БПЛА 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

По данным представителя регулятора, ограничения сняли в 7:58 по Москве. Введены они были в целях безопасности на фоне ночной атаки беспилотников по Московскому региону.

Ранее сообщалось, что один из беспилотников упал на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.

За ночь, по данным Минобороны, над территорией России были сбиты 144 беспилотника. Один из них попал в жилой дом в Раменском. Начался пожар. Погибла одна женщина.

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