Все столичные аэропорты возобновили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу после ночной атаки БПЛА 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

По данным представителя регулятора, ограничения сняли в 7:58 по Москве. Введены они были в целях безопасности на фоне ночной атаки беспилотников по Московскому региону.

Ранее сообщалось, что один из беспилотников упал на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский.

За ночь, по данным Минобороны, над территорией России были сбиты 144 беспилотника. Один из них попал в жилой дом в Раменском. Начался пожар. Погибла одна женщина.