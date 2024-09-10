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    Снова ближе к +30. Петербург принимает очередной антициклон

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    Темпертура воздуха в Петербурге 10 сентября в дневные часы местами достигнет +27 градусов. Город оказался на периферии антициклона.

    По данным Гидрометцентра, осадков не ожидается, небо будет малооблачным. Также почти не будет ветра.

    Местами в Ленобласти возможна температура и до +28.

    При этом в ночные часы становится все прохладнее. Местами температура опускается и до +10.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщает, что город находится на западной периферии обширного антициклона. По его данным, не будет осадков и 11 сентября. Однако в прогнозе Гидрометцентра днем возможны кратковременные дожди.

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