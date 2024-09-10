В Оренбуржье во время пожара на нефтепроводе погибли два человека

В Курманаевском районе Оренбургской области загорелся нефтепровод. Прокуратура региона 10 сентября сообщает, что погибли два человека.
Известно, что пострадали три человека и два погибли. Пожар уже ликвидирован.
Загорелась труба на территории Гаршинского месторождения. По некоторым данным, на месте проводились сварочные работы.
Как пишет ТАСС, двое из трех пострадавших в тяжелом состоянии.
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