В Оренбуржье во время пожара на нефтепроводе погибли два человека

В Курманаевском районе Оренбургской области загорелся нефтепровод. Прокуратура региона 10 сентября сообщает, что погибли два человека.

Известно, что пострадали три человека и два погибли. Пожар уже ликвидирован.

Загорелась труба на территории Гаршинского месторождения. По некоторым данным, на месте проводились сварочные работы.

Как пишет ТАСС, двое из трех пострадавших в тяжелом состоянии.