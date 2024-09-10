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Общество Актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера, умер на 94-м году жизни

Актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера, умер на 94-м году жизни

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В США на 94-м году жизни скончался актер Джеймс Эрл Джонс. Он озвучивал Дарта Вейдера во франшизе «Звездных войн», Муфасу из «Короля Льва», сыграл в «Конане-варваре» с Арнольдом Шварценеггером и еще многих других успешных фильмах.

Как сообщил 10 сентября портал Deadline, Джонс умер у себя дома в округе Датчесс в штате Нью-Йорк. Информацию подтвердили представители актера.

За свою жизнь Джеймс Эрл Джонс сыграл более чем 200 ролей, получил три премии Тони, две Эмми, Грэмми и Оскар. Карьеру актер начинал в 1960-х годах, отметившись в классическом фильме Стэнли Кубрика 1964 года «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу».

Широкой публике голос Джонса больше всего известен как голос злодея оригинальной трилогии «Звездные войны» Дарта Вейдера, а также в нескольких последующих фильмах франшизы. Озвучил две версии Муфасы: в оригинальном «Короле-льве» 1994 года и ремейке 2019-го.

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