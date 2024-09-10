Как вспомнить весну? Просто установите обои «Отличного Петербурга» на смартфон









Проект «(От)Личный Петербург» дарит всем читателям «Фонтанки» красивые заставки на телефоны и компьютеры. Они действительно вызывают весенние ощущения среди осени — на них запечатлены цветы. Специально для вас мы отобрали лучшие кадры наших фотокорреспондентов.



Обои на смартфон ищите здесь, а заставки на рабочий стол компьютера — тут. Скачивайте фотографии, устанавливайте заставки и делитесь скриншотами в соцсетях!



И принимайте участие в четвертом сезоне «(От)Личного Петербурга», который идет прямо сейчас. Проголосуйте за лучшие места нашего города — вместе с кураторами мы отобрали по 10 финалистов в 11 номинациях. Переходите на сайт и решайте, кто достоин награды!