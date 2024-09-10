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Город #отЛИЧНЫЙпитер Как вспомнить весну? Просто установите обои «Отличного Петербурга» на смартфон

Как вспомнить весну? Просто установите обои «Отличного Петербурга» на смартфон

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1 комментарий

Проект «(От)Личный Петербург» дарит всем читателям «Фонтанки» красивые заставки на телефоны и компьютеры. Они действительно вызывают весенние ощущения среди осени — на них запечатлены цветы. Специально для вас мы отобрали лучшие кадры наших фотокорреспондентов.

Обои на смартфон ищите здесь, а заставки на рабочий стол компьютера — тут. Скачивайте фотографии, устанавливайте заставки и делитесь скриншотами в соцсетях!

И принимайте участие в четвертом сезоне «(От)Личного Петербурга», который идет прямо сейчас. Проголосуйте за лучшие места нашего города — вместе с кураторами мы отобрали по 10 финалистов в 11 номинациях. Переходите на сайт и решайте, кто достоин награды!

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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Комментарии
1
Вауреур
10 сентября 2024, 16:10
О, ещё бы на умные Алисы это затянуть.
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