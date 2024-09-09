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    СКА проиграл «Локомотиву». Это второе поражение армейцев в трех стартовых матчах

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    4 комментария

    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Встреча проходила 9 сентября в Ярославле. Армейцы с Невы уступили со счетом 0 : 2 (0 : 0, 0 : 0, 0 : 2).

    Голы у «Локомотива» забили Байрон Фрэз (42-я минута — в большинстве) и Максим Березкин (59-я — в большинстве). Вратарь ярославцев Даниил Исаев отбил 25 бросков петербургских хоккеистов.

    Отметим, что первый гол СКА пропустили, играя в меньшинстве за удаление, полученное нападающим Евгением Кузнецовым за грубость при попытке устроить потасовку.

    Для СКА это поражение стало вторым в трех стартовых матчах сезона. Следующий матч армейцы с Невы проведут в Петербурге 12 сентября против челябинского «Трактора».

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    Комментарии 4

    Artimenga09 Сен 2024 в 23:40
    Опять конь-огонь не помог... что ж ты будешь делать Рома?
    +0−0
    Вот, значит, что09 Сен 2024 в 23:27
    да уж, Ротенбергу пора отдохнуть от хоккея
    +0−0
    Noid09 Сен 2024 в 23:15
    Чего же не хватает гениальному главному тренеру СКА: денег, игроков, клюшек, шайб или всё-таки отсутствие ментальных способностей для руководства хоккейной команды?
    +0−0
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