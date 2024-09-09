СКА проиграл «Локомотиву». Это второе поражение армейцев в трех стартовых матчах

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Встреча проходила
Голы у «Локомотива» забили Байрон Фрэз (42-я минута — в большинстве) и Максим Березкин (59-я — в большинстве). Вратарь ярославцев Даниил Исаев отбил
Отметим, что первый гол СКА пропустили, играя в меньшинстве за удаление, полученное нападающим Евгением Кузнецовым за грубость при попытке устроить потасовку.
Для СКА это поражение стало вторым в трех стартовых матчах сезона. Следующий матч армейцы с Невы проведут в Петербурге