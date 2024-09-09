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Спорт Евгений Кузнецов устроил драку на матче «Локомотив» — СКА

Евгений Кузнецов устроил драку на матче «Локомотив» — СКА

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Нападающий хоккейного клуба СКА Евгений Кузнецов спровоцировал потасовку у ворот «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит 9 сентября в Ярославле.

Нападающий армейцев с Невы заступился за защитника Артемия Николишина, которого хоккеист ярославской команды ударил при попытке прорваться к воротам и забить гол.

За грубость Кузнецов был наказан двухминутным малым штрафом.

Кузнецов стал самым звездным новичком межсезонья в КХЛ. СКА подписал с ним четырехлетний контракт после того, как он расторг соглашение с «Каролиной Харрикейнз» из НХЛ.

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