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Политика Генпрокуратура РФ будет отменять решения о реабилитации военных преступников

Генпрокуратура РФ будет отменять решения о реабилитации военных преступников

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16 комментариев

Генеральная прокуратура РФ планирует начать отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников, а также виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях. Для этого предлагается внести изменения в Федеральный закон от 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий», сообщается на портале нормативных правовых актов.

Как отмечается в проекте документа, изменения нужны с учетом «основных стратегических целей утвержденной распоряжением правительства РФ» госполитики в этой сфере.

Информацию об отмене заключений о реабилитации будут направлять в МИД РФ. В министерстве же примут решение о передаче этой информации по дипломатическим каналам в соответствующие страны.

Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» был подписан первым президентом РФ Борисом Ельциным в 1991 году. Ратификации документа предшествовала Декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», подписанная 14 ноября 1989 года Верховным Советом СССР.

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Комментарии
16
Antuan Rokanten
9 сентября 2024, 21:42
Тех, кого реабилитировали, снова признают врагами народа?
Narrativ 𒆜
9 сентября 2024, 22:00
захотим - реабилитируем, захотим отменим. Законы, они такие…
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