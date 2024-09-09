Генпрокуратура РФ будет отменять решения о реабилитации военных преступников

Генеральная прокуратура РФ планирует начать отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников, а также виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях. Для этого предлагается внести изменения в Федеральный закон от 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий», сообщается на портале нормативных правовых актов.



Как отмечается в проекте документа, изменения нужны с учетом «основных стратегических целей утвержденной распоряжением правительства РФ» госполитики в этой сфере.



Информацию об отмене заключений о реабилитации будут направлять в МИД РФ. В министерстве же примут решение о передаче этой информации по дипломатическим каналам в соответствующие страны.



Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» был подписан первым президентом РФ Борисом Ельциным в 1991 году. Ратификации документа предшествовала Декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», подписанная 14 ноября 1989 года Верховным Советом СССР.

