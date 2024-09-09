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Происшествия В Германии полиция на вертолете искала школьника с игрушечным пистолетом

В Германии полиция на вертолете искала школьника с игрушечным пистолетом

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1 комментарий

Школьник, пришедший в школу с поясной сумкой с игрушечным пистолетом, поставил на уши всю полицию района в немецком Гамбурге. Искали юношу с применением патрулей, оперативников и вертолета.

Как сообщила пресс-служба полиции Гамбурга 9 сентября, сообщение об угрозе применения оружия поступило из школы в квартале Айдельштедт. Причиной переполоха стал конфликт между школьниками, по завершении которого один из них решил переубедить оппонента при помощи игрушечного пистолета.

Искали «стрелка» по всему району. В итоге полиция задержала 16-летнего юношу по месту жительства. При школьнике была поясная сумка, в которой оказался игрушечный пистолет. Поскольку оснований для его ареста не было, юношу отпустили.

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Комментарии
1
282554117
9 сентября 2024, 20:28
Чем меньше рожают, тем более нервные. Дальше заставят ходить по навигатору, скажут иди туда или туда через смартфон, отклонишься от курса и вызовут вертолёты.
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