В Германии полиция на вертолете искала школьника с игрушечным пистолетом

Школьник, пришедший в школу с поясной сумкой с игрушечным пистолетом, поставил на уши всю полицию района в немецком Гамбурге. Искали юношу с применением патрулей, оперативников и вертолета.



Как сообщила пресс-служба полиции Гамбурга 9 сентября, сообщение об угрозе применения оружия поступило из школы в квартале Айдельштедт. Причиной переполоха стал конфликт между школьниками, по завершении которого один из них решил переубедить оппонента при помощи игрушечного пистолета.



Искали «стрелка» по всему району. В итоге полиция задержала 16-летнего юношу по месту жительства. При школьнике была поясная сумка, в которой оказался игрушечный пистолет. Поскольку оснований для его ареста не было, юношу отпустили.

