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    Планета КВН. Из жизни ушел Александр Масляков — видеоистория

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    2 комментария

    Легендарный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

    Работать на телевидении Александр Масляков начал еще будучи студентом, в 1964 году, — в Главной редакции программ для молодежи. Так зародилась планета КВН — юмористической передачи и игры, которую знают и любят во многих уголках мира.

    В профессиональной деятельности он прошел множество важных этапов: после закрытия КВН в 1971-м ушел с телевидения, а потом вернулся. Был ведущим таких программ, как: «Алло, мы ищем таланты!», «Адреса молодых», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Испытай себя», телевизионный фестиваль «Песня года». А в 1976 году стал первым ведущим телеигры «Что? Где? Когда?».

    В 1986 году программа «Клуб веселых и находчивых» была возрождена, и Масляков вплоть до 2022 года стал ее бессменным ведущим. В 2022-м Александр Васильевич во второй раз заболел коронавирусом, после перенесенного заболевания у него обнаружилась неоперабельная опухоль в легких. Ведущий оставил свой пост в КВН по состоянию здоровья и перестал появляться на съемках передачи.

    Личная жизнь тоже связывала Александра Маслякова с КВН. Будущую супругу он встретил в 1966 году, когда Светлана Анатольевна пришла на телевидение ассистентом режиссера «Клуба веселых и находчивых». Спустя 5 лет пара поженилась. Совместно с ней он учредил объединение «АМиК» (Александр Масляков и компания. — Прим. ред.), которое занималось производством передачи. Позже генеральным директором объединения стал его сын, Александр Масляков-младший, который также работал ведущим премьер-лиги КВН.

    «В России может произойти все что угодно. Но что не будет КВН — это фантастика», — сказал однажды Александр Масляков.

    Прощание с легендарным ведущим пройдет в «Планете КВН» 11 сентября с 10:00 до 14:00. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

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    Александр МасляковКВНСмертьПрощание
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    Комментарии 2

    acson43309 Сен 2024 в 22:40
    на новодевичьем...однако.
    +0−0
    Narrativ 𒆜09 Сен 2024 в 21:40
    сколько можно мусолить эту неинтересную тему?
    Ну умер и умер.
    +11−0
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